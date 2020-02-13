مصر | 200 دولار للساعة.. التحقيق مع متهمة بالدعارة في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 دولار للساعة.. التحقيق مع متهمة بالدعارة في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق، مع "ابتسام. د" في عقدها الثاني من العمر؛ لإنشائها صفحة على إحدى المواقع الإباحية؛ لاستقطاب الزبائن وممارسة الدعارة والجنس.

وكشفت التحقيقات، عن أن السيدة تقطن بمنطقة الدقي، وتستقطب زبائنها وخاصة مواطني الخليج، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل ٢٠٠ دولار في الساعة ما يعادل ٣٠٠٠ جنيه مصري.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط السيدة في عقدها الثاني قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها لممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل٢٠٠ دولار للساعة.

وألقت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، القبض على المتهمة.