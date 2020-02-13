مصر | حبس خادمة 4 أيام لسرقتها مشغولات ذهبية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس خادمة 4 أيام لسرقتها مشغولات ذهبية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الخميس، حبس خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها 4 أيام، على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية، إلى تلقي مدير مباحث القاهرة، بلاغا من زوج المجني عليها، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن "خاتم ألماظ، أنسيال، 2 حلق ذهب" من داخل شقته بالنزهة.

وبإجراء البحث والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. ع" 40 سنة، خادمة المجني عليها، ومطلوبة على ذمة قضيتين "سرقة، تبديد" والمقضي فيها بالحبس 6 أشهر.

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وعقب تقنين الإجراءات. وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجدها، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وبإرشادها تم ضبط المسروقات بمنزلها.

وتم استدعاء المجني عليها، وتعرفت على المتهمة والمضبوطات خاصتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.