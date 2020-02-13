مصر | الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بسرقة منقولات شركة أوراسكوم

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة المنقولات المملوكة لشركة أوراسكوم بالتجمع بالحبس سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهمين "عبد الرحمن.س"، مقاول، و"عصام.ش"، سائق، و" محمد.ش"، وطه. أ"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما " ناجي.أ"، و" جورج.ع" وشركة أوراسكوم، وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام، حال سير المجني عليهما بسيارتهما اعترض المتهمون خط سيرهما بسيارة أخرى، وأنزلوهما واعتدوا عليهما بالضرب وبثوا الرعب في نفسهما وشلوا مقاومتهما، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات.

وشهد المجني عليه الأول، أنه حال استقلال السيارة قيادة المجني عليه الثاني، اعترضا المتهمتين طريقهما، وأنزلوهما واعتدوا بالضرب عليهما، وشلوا مقاومتهما، وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات، مؤكدًا أنه قام بإبلاغ قوات الأمن التي قامت بدورها بتتبع خط سير المتهمين وإلقاء القبض عليهم.