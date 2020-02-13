مصر | ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف "فودو" في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف "فودو" في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطل، بحوزته كيلو و445 جراما من مخدر الڤودو بمنطقة الشرابية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث إدارة المخدرات، تفيد بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم الشرابية.

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بإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وأنه مسجل خطر مطلوب على ذمة 10 قضايا، آخرهم 3065 لسنة 2014.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن تواجده، تم ضبطه، وبحيازته كيلو و445 جراما من المادة المخدرة" ڤودو"، وهاتف محمول.

وبمواجته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.