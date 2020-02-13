مصر | تجديد حبس 3 تجار مخدرات لحيازتهم 4 كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 تجار مخدرات لحيازتهم 4 كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الخميس، حبس 3 تجار مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالإتجار في الحشيش، بمنطقة المرج.

وتعود البداية، إلى تمكن قوة من مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط "ح. ا" 36 سنة، عاطل، ومطلوب على ذمة 5 قضايا، و"ا. م" 49 سنة وشقيقه "أ. م" 33 سنة، عاطلين، ومطلوبين على ذمة قضيتين، حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم 4 كيلوجرام "حشيش"، و19 ألف جنيه، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم لـ"الحشيش" بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الإجرامية، والهاتفين لتسهيل التواصل بعملائهم، والسيارة لتسهيل حركاتهم وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.