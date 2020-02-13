مصر | "سيدتان وسائق".. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل صاحب محل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدتان وسائق".. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل صاحب محل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقتل مالك محل قطع غيار سيارات داخل شقته في العجوزة بالجيزة.

وتبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مالك محل قطع غيار سيارات بمحل سكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وعدم العثور على شاشة تلفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق - سبق اتهامه في قضية سرقة، ربتي منزل إحداهما زوجة السائق - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث أقرت إحدى ربتي المنزل بسابقة ترددها عليه للقيام بأعمال النظافة، وأضافت أنها كانت تقيم صحبة المتهمين الآخرين، فعقدوا العزم على قتل المجني عليه وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهما ( مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مالك محل هواتف محمولة)، وأمكن ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.