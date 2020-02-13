مصر | ضبط صاحب شركة لترويجه الأدوية المغشوشة على "فيس بوك"

وتعود البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بقيام أحد أصحاب الشركات بترويج أدوية مستوردة مجهولة المصدر وبنشر مشاركاتها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبإجراء التحريات تبين على ذمة 4 قضايا أخرى "تبديد، تموين، مصنفات فنية".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطة، وبحوزته 432 عبوة أدوية عبارة عن "منشطات، مسكنات، فيتامينات "مجهولة المصدر، وهاتف محمول اتضح فيه مشاركات ومراسلات بينه وبين آخرين لبيع الأدوية المهربة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، ونشاطه الغير قانوني، وإنشائه صفحة على موقع "فيسبوك"، وتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.