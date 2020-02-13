مصر | براءة 9 مسؤولين في بنك من تهمة "إهمال العمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة 9 مسؤولين في بنك من تهمة "إهمال العمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في إتهام ٦ محامين و٤ مسئولين بقطاع القضايا بأحد البنوك، لتقاعسهم عن أداء أعمالهم القانونية ومباشرة الدعاوى المكلفين بها، وقضت المحكمة ببراءة ٩ محالين من التهم.

وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة المحال الثامن "نائب مدير عام بقطاع القضايا بالبنك".

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

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ونسبت النيابة الإدارية للمحالين تقاعسهم عن أداء الأعمال القانونية الخاصة بوظيفتهم، والتقاعس عن إبداء الدفاع في الاستئناف بأحد القضايا مما ترتب عليه صدور حكم ضد البنك لعدم حضور الجلسات، وأهمل المحال الثامن والتاسع والعاشر الإشراف على باقي المحالين أدى إلى وقوع المخالفات.

وتبين لدى المحكمة، أن المحالين أدوا أعمالهم المنوطة بهم وخلت الأوراق مما يفيد صحة الاتهامات المنسوبة لهم.

واستندت المحكمة، على نص المادة (1) بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات،والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام".