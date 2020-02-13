مصر | ضبط عاطل أطلق النيران على زبائن مقهى بقنا.. ووقوع قتيل ومصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل أطلق النيران على زبائن مقهى بقنا.. ووقوع قتيل ومصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ومقتل عامل، مقيم بذات القرية، إثر إصابته بعيار ناري، وإصابة عامل وطالب، مقيمان بذات القرية، بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى ملك أحد الأشخاص، مقيم بذات النجع، والذي قرر أنه أثناء تواجده بالمقهى الخاصة به ومجموعة من الأشخاص فوجئوا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، مما نتج عنه وفاة المواطن على النحو المشار إليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم بإطلاق أعيرة نارية على زبائن مقهى في قنا، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط أحدهما وبحوزته بندقية آلية وعدد 7 طلقات نارية من ذات العيار، ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع الانتقام، وقرر أنه منذ عام تقريبًا تم ضبط شقيقه عاطل، مقيم بذات الناحية، حال تواجده بالمقهى محل الواقعة والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي شروع في قتل وحيازة سلاح وذخيرة، وقتل عمد وحيازة سلاح ناري، وتم حبسه احتياطيًا على ذمتهما، فعقد العزم على الانتقام من صاحب المقهى وروادها.

وأوضح المتهم، أنه في سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهم الثاني على التوجه إلى المقهى بتاريخ الواقعة مستقلين دراجته النارية المضبوطة بحوزته قيادة المتهم الهارب، وقام بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة اثنين من رواد المقهى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.