مصر | "بطاقات وجوازات سفر".. ضبط عصابة تزوير الأوراق الرسمية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بطاقات وجوازات سفر".. ضبط عصابة تزوير الأوراق الرسمية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق الرسمية في الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، له معلومات جنائية مسجلة في مجال التزوير والنصب، بمزاولة أعمال الوساطة والسمسرة وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم في مجال الأحوال المدنية واستقطاب راغبي الحصول على بطاقات الرقم القومي مثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة منسوب صدورها لمكاتب التأمينات بقصد السفر للخارج واستخدام تلك المهن في بعض أغراض أخرى نظير تقاضيه مقابل نقدي منهم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال تواجده أمام المركز النموذجي بالدقهلية وبحوزته استمارة الرقم القومي باسم أحد المواطنين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مثبت بها المهنة (أخصائي تسويق) ومرفق بها "برنت" تأمينات بنفس المهنة "مزور".

Advertisements



وباستكمال التحريات تبين قيام المتهم المذكور بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية "جار ضبطه") بتزوير واعتماد استمارات رقم قومي مثبت بها مهن مخالفة للحقيقة وبرنتات تأمينات اجتماعية بأختام مزورة منسوب صدورها لمكاتب التأمينات لكلٍ من ( 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين الدقهلية "تم ضبط اثنين منهم") وبمخاطبة الجهات المختصة أفادت بأن المذكورين غير مؤمن عليهم بتلك المهن على قاعدة البيانات.

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بارتكاب الواقعة، وأقر الإثنان الآخران بحصولهما على المستندات المزورة مقابل مبلغ 1200 جنيه نظير كل "برنت" بقصد استخدامها في استخراج جوازات السفر للعمل بالخارج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.