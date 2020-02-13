مصر | كشف ملابسات قتل صاحب معرض سيارات في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات قتل صاحب معرض سيارات في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة العجوزة، بالعثور على جثة مالك محل قطع غيار سيارات، بمحل سكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وعدم العثور على شاشة تلفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها. على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهو سائق، سبق إتهامه في قضية سرقة، وربتى منزل إحداهما زوجة السائق، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن ملابسات قتل صاحب معرض قطع غيار سيارات بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

عقب تقنين الإجراءات الأمنيه المشددة تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث أقرت إحدى ربتي المنزل بسابقة ترددها عليه للقيام بأعمال النظافة.

وأضافت أنها كانت تقيم صحبة المتهمين الآخرين، فعقدوا العزم على قتل المجني عليه وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهما "مالك محل صيانة أجهزة كهربائية، مالك محل هواتف محمولة"، وأمكن ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.