شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: نهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب فى النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عددًا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هى المشكلة والهدف، وهو أمرًا غير موجودًا فى كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب فى النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل" بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وعدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب.

وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية، فضلاً عن أن أبناءهم أصبحوا غير مثقلين بكم المواد الدراسية كما كان في السابق وذلك فى المراحل العمرية الأولى، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية أصبح الطلاب يستخدمون التابلت ولا توجد حقيبة مليئة بالكتب الدراسية كما يستطيعون عمل الأبحاث من خلال بنك المعرفة، بالإضافة إلى أن المنظومة الجديدة تخرج منتج مواكب لسوق العمل، وإعطائهم الثقة بالنفس.

كما تحدثت إحدى المدربات عن نظام التعليم الجديد، مشيرة إلى أنه فى المرحلة الحالية تدريبات المعلمين لها أثر فعال، وقال أحد المعلمين، الحاضرين للمؤتمر، أنه يعلم الطلاب استخدام التابلت وأن يقوموا بدعم زملائهم ومساعدة بعضهم البعض.

وقال أحد الطلاب، المشاركين في المؤتمر، إنه كان رافضًا للنظام الجديد ولكن عندما بدأ فى التعرف عليه أدرك أهميته، فضلًا عن استخدام بنك المعرفة ووجود كافة المعلومات العلمية التى تبعد الطلاب عن الدروس الخصوصية وكيف أنه ساعد زملاءه فى استخدام التابلت وكيفية الدخول على بنك المعرفة.

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وأشاد الوزير بتلك النماذج وردود الأفعال من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين، وردًا على مدى وصول نظام التعليم الجديد للقرى، أكد على أن النجاح تم تحقيقه فى مدة قصيرة وأن التغيير يتطلب فترة زمنية أطول، فمثلًا دولة فنلندا استغرقت 30 عامًا فى تطوير التعليم حتى تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم فى التعليم.

وأوضح الوزير أنه من الصعب فى مصر أن نقنع أولياء الأمور فى وقت قصير، لكننا حققنا نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور كانوا متخوفين والآن أصبح لديهم تفهم أكبر، مضيفًا أن الدروس الخصوصية سببها الأساسى مادى، وتؤثر بالسلب وتوقف تفكير الطالب وهى تبديد للعقل.

كما أضاف أننا نطمح إلى أن ننسى الدرجات ونهتم بنواتج التعلم، وطالب أولياء الأمور بدعم أبنائهم وطمأنتهم.



