شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنقابة الأطباء: وزارة الصحة حررت بلاغا ضدنا لتحقيقنا مع مسئولين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن وزارة الصحة قامت بعمل بلاغ للنائب العام ضد نقابة الأطباء، بخصوص حادث طبيبات المنيا الأخير، وذلك لأن النقابة قامت بإحالة مسئولين من وزارة الصحة للتحقيق، هذا بالإضافة إلى إتهام النقابة بإثارة البلبلة والتأثير على الأمن العام، وإهدار المال العام.

وأضاف الطاهر، فى بيان، أصدرته النقابة، صباح اليوم، الخميس، أن هناك أحد الصيادلة قام بالاستناد إلى بلاغ وزارة الصحة للنائب العام، برفع قضية جديدة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء، مستنكرا أن يتم تحرير تلك البلاغات فى الوقت الذى تقوم فيه النقابة بتأدية دورها المنوط بها، والدفاع عن حق أعضائها، والحفاظ على سلامتهم أثناء تأديتهم عملهم، وعدم تكرار مثل حادث المنيا لأخرين.

وانطلق صباح اليوم، فعاليات مؤتمر نقابة الأطباء الثالث والعشرون، للنقابات الفرعية، بالقاهرة بحضور كلا من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ووكيلة النقابة الدكتورة نجوى الشافعي، والأمين العام الدكتور إيهاب الطاهر، ومقرر المؤتمر الدكتور كريم مصباح، وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

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رحب الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بالحضور وتمني أن يخرج المؤتمر، والذي ستستمر أعماله ليوم الجمعة بنتائج مثمرة تخدم مصالح الأطباء، كما رحبت الدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة بالحضور، وأكدت أن جموع الأطباء وضعو ثقتهم في أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لذلك تمنت أن يخرج المؤتمر بتوصيات جيدة مرضيه للجميع لتحقيق مصالح الأطباء.

يذكر أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات منها توحيد إجراءات التعامل مع حالات الإعتداء علي الأطباء، وهجرة الأطباء، ومشكلات العيادات الخاصة، والأعلام والطب، كما سيناقش وضع الأطباء في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.