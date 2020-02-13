شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: لقاءات توعية للطلاب وتوزيع نشرات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الهنداوى، القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، إنه يتم حاليا مسح على كافة الطلاب على بوابات الجامعة والكليات من خلال كواشف حرارية تعمل بواسطة الأشعة تحت الحمراء، لافتا إلى أن الطالب الذى يشتبه في ارتفاع درجة حرارته يتم توجيهه للعيادات الطبية وتوعيته بضرورة وضع ماسك، ويتم سؤاله على باقى الأعراض، وهل ما إذا كان قادما من الخارج أو خالص أشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا، يتم عمل لقاءات توعية لطلاب المدن الجامعية ولقاءات توعية بالكلية وتوزيع نشرات وملصقات حول طبيعة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، أنه تم تجهيز غرف عزل بمختلف المدن الجامعية بإجمالى 8 غرف بالإضافة لغرفة عزل داخل مستشفى الطلبة، لافتا إلى أن هناك 3 سيارات إسعاف تقدم الخدمة الطبية للطلاب بمختلف الكليات، وهناك سيارة أخرى تم تجهيزها على أعلى مستوى لنقل والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، لافتا إلى أنه هناك توعية للطلاب بضرورة عدم ترك الحلق جاف وأخذ فيتامينات سى والاهتمام بنظافة الأيدى.

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وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية بكلية الألسن خاصة فيما يتعلق بالطلاب الصينين الدارسين بالكلية، أوضح القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، أنه حتى هذه اللحظة الدراسة بالقسم الصينى واللغة العربية ستبدأ يوم 22 فبراير، وهناك متابعة طبية دقيقة للطلاب القادمين من البلدان التي ظهر فيها هذا المرض.

وكان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعه عين شمس، والدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد وجها بعقد اجتماعاً تنسيقا بين كلا من الدكتور أيمن صالح، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد الهنداوي (القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية )، وذلك لبحث فحوى التوصيات والعمل على توفـير كافة الاشتراطات والمستلزمات الطبية الواجب توافرها، وأوجه التعاون المثلى بين قطاع شئون التعليم والطلاب ومستشفيات جامعة عين شمس لتحقيق أكبر قدر من الوقاية لمجابهة الظروف الصحية المستجده علينا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

ومن بين الاستعدادت التي اتخذتها الجامعة، إعـداد نشـرات وملصقات إعلانية توزع على الكليات تعريفية بفيروس كورونا وكيفية انتقاله وسـبل الوقاية منه، حيث علقت الجامعة عدد من الملصقات على الكليات حول هذا الفيروس وتوزيع عدد من الملصقات على الطلاب على مداخل الكليات توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا والتى تتمثل فى المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، واستخدام المناديل أو أعلى الكوع عند السعال، و تجنب ملامسة العينين والأنف والفم واليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين وعدم استخدام أدواتهم الشخصية، وتجنب التواجد الغير ضرورى فى التجمعات.



