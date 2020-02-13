شكرا لقرائتكم خبر عن بفرقة موسيقى الشارع..طلاب الجامعة الأمريكية يحتفلون بعيدها المئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الاحتفال بعيدها المئوي، وخصصت الجامعة هذا الأسبوع لإحياء تلك المناسبة قبل أن تدخل المئوية الثانية، إذ استضاف حرم الجامعة بالتجمع الخامس اليوم الخميس عرضا لفرقة موسيقى الشارع، حيث عزفت آلات النفخ والطبول، وسار المهرجون بين أرجاء الحرم الجامعي وسط فرحة الطلاب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة وشاركوهم عرضهم بالرقص.

تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أسبوعاً احتفاليا في الفترة من 15 إلى 19 فبراير 2020 بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة لتدشين بدء القرن الثاني على إنشائها.

وذكر بيان صادر عن الجامعة الأمريكية، أن احتفالات العام الماضى ركزت على تاريخ الجامعة بينما تحمل احتفالات هذا العام شعار "أنت المستقبل" ستركز على المستقبل وخطط الجامعة في المائة عام القادمة.

ففي يوم السبت الـ 15 من فبراير ومن الساعة 12 حتى 5 مساء، ستقيم الجامعة كرنفال بساحة بارتلت يضم أعضاء مجتمع الجامعة من خريجين وأساتذة وطلاب بالإضافة إلى أصدقائهم وأصدقاء الجامعة.

يحتوي الكرنفال على أنشطة متعددة ترمز للمستقبل مثل الواقع الافتراضي والجرافيتي الرقمي، سيقدم طلاب وخريجي الجامعة عرض أزياء " 100 عام من تطور الأزياء" عما ستكون عليه الأزياء في ال 100 عام القادمة بالإضافة إلى فيلم عن تطور الأزياء خلال المائة عام السابقة، سيكون هناك أيضاً عروض غنائية وفنية لفرق الشارع بالإضافة إلى زيارة إلى مجمع العلوم والتكنولوجيا حيث سيتمكن الزائر من رؤية المجرة في ال 100 عام القادمة، وسيكون باستطاعته التجول بين مختبرات المئوية التي تشمل مختبر الأثار والطبوغرافيا والتصميم والعمارة، سيشمل اليوم أيضاً مهرجاناً دولياً للطعام يضم مطابخ متنوعة من جميع أنحاء العالم ومسابقات بين الشيفات الدوليين.

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أما يوم الإثنين الـ 17 فبراير 2020 من الساعة 6:00 حتى 9:00 مساء، ستقيم الجامعة ليالي المئوية ب AUC Park and Square تشمل معرض بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" يضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية.

كما تعقد الجامعة ندوة للدكتورة رنا القليوبي، عضو مجلس الأوصياء ومؤسسة شركة أفيكتيفا Affectiva المتخصصة في مجال تحليل الشعور والانفعالات الإنسانية، والتي نشأت داخل مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تحمل المحاضرة عنوان "الذكاء الأصطناعي: أنسنة التكنولوجيا."

في تلك الليلة أيضاً تشهد الجامعة عرض ثلاثي الأبعاد عند بوابة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يصور مستقبل الهندسة المعمارية وما سيكون عليه المستقبل المعماري للجامعة في بداية المئوية الثانية