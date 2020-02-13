شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فلان؟ آه.. عاشرته؟ آه".. حلقة جديدة من "ع الجرح" مع دينا عبدالعليم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتداول الشعب المصرى الكثير من الأمثال الشعبية خلال حديثهم اليومي، وللاستشهاد به فى الكثير من المواقف الحياتية، فى البيع والشراء والحزن والفرح والمرض والعافية والزيارات واستقبال الضيوف، فلا يخلو حديث بين شخصين فى أى مكان ومهما كانت طبقته الاجتماعية والمادية من مثل شعبى وخاصة تلك الأمثال الطريفة التى تُضفى البهجة على المجلس.

وتناقش الزميلة دينا عبد العليم، فى حلقة جديدة من برنامج "ع الجرح"، أحد أهم الأمثال الشعبية وأكثرها تداولا فى المجتمع المصرى "تعرف فلان؟ أيوة.. عاشرته؟ آه.. يبقى متعرفوش"، وهو مثل مُتداول ليوضح ضرورة معاشرة الشخص للتعرف على شخصيته أكثر وكيفية التعامل معه.

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وتكشف دينا عبد العليم فى هذه الحلقة، عدم صحة هذا المثل، وأن الثقة التى تجعلك تقترب من أحدهم لا تحتاج إلى وقت ومعاشرة يومية من أجل التعرف على شخصيته والتقرب منه وجعله شريكاً أو صديقاً أو حتى حبيبياً، وأنه قد يمنحنا البعض ثقة فى وقت قصير ودون استهلاك المزيد من الوقت ونحن لا نمنحه الفرصة للاقتراب من حياتنا.