شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تصدر كتاب "واقع الخطاب الدينى" لمواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن خطتها لتنفيد الفكر المتطرف، والرد على أفكار الجماعات الظلامية بسلسلة من الإصدارات تتناول العديد من القضايا المعاصرة، أصدرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر كتاباً جديداً بعنوان "واقع الخطاب الدينى المعاصر".

يتناول الكتاب عدداً من المحاور، فجاء البحث في محورين، المحور الأول: واقع الخطاب الديني المعاصر، وقد جاء هذا المحور في ثلاث نقاط، الأولى: خطاب الانغلاق، وقراءة فى بعض آثاره، والثانية: خطاب الانفلات، والانحراف، وأما الثالثة: خطاب الاتزان والوسطية، وهو خطاب الجمع بين العقل والنقل، المحورالثانى: مقاربة فى الحّل، وهو يضم مفهوم الخطاب الديني، وضرورة التجديد، والمقاصد المقترحة في عصرنا للخطاب الديني، ووسائل التجديد.

أعد الكتاب الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار العلمى للمنظمة، وكتب المقدمة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

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وكانت قد أصدرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر مؤخراً كتاب خاص بعنوان "تحديد المفاهيم ودوره فى تجديد الخطاب الدينى" ضمن سلسلة تفنيد الفكر المتطرف التى تعكف المنظمة على تنقيحها وإخراجها فى صورة سهلة مبسطة يستفيد منها القارئ المتخصص والبسيط على حد سواء أعده الدكتورعبدالفتاح العوارى - عميد كلية أصول الدين، وكتب المقدمة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى – عضو هيئة كبار العلماء - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

يحتوى الكتاب على رؤية عصرية لتوضيح المقصود من المصطلحات التى شاعت على ألسنة بعض الناس، حتى لا يتم الخلط بين المصطلحات بعضها البعض أو بين المصطلح الواحد.

كما وضح الكتاب بعض المفاهيم المغلوطة التى يستخدمها بعض الناس ولم يعرفوا معناها الحقيقي مثل مفهوم الجهاد، الخلافة، الحاكمية، دار السلام، دا الحرب.. وغيرها من المفاهيم التى آخرجها المغرضون من إطارها الشرعى الصحيح، واستخدمها هؤلاء استخداماً خاطئاً.