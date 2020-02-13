وزير التعليم: وصول 100 فصل ذكى متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وصول 100 فصل ذكى خلال الشهر الجارى ليتم استخدامه كمدارس مجتمعية ومدارس فصل واحد، مضيفا أن "هذه الفصول يمكن استخدامها بصورة متعددة، فصباحا تكون فصلا ومساء تستخدم كعيادة أو مركز تدريب"، فى إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية.
وأضاف طارق شوقى خلال فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم فى دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى، أن استمتاع الطفل باللعب جزء أساسى من فلسفة التعليم الجديدة، وأن عدم وجود واجبات بعد اليوم الدراسى مبدأ أساسى فى منظومة التطوير التى ننفذها.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما كان متبعا فى السابق أن الطالب يظل فى أيام الإجازة مثلا يومى الخميس والجمعة يكتب واجباته المدرسية ولا يتمكن من اللعب، لا نقبل به فى منظومة التعليم الجديدة، وهو أيضا نطبق فى فنلندا وبعض الدول المهتمة بتطوير التعليم.
وقال مايك طومسون نائب رئيس مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، إن الفصول الذكية تستغرق يوما واحدا لتركيبها فور وصولها، وهى عبارة عن فصل متعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه فى البرمجة أو تعليم الكمبيوتر.
استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين.
وقال شوقى، فى كلمته، إنه أكثر من مليون ونصف شخص قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة المصري صباح اليوم، وأشار أن هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز كبير، مشيرًا إلى أننا نعمل على هذا التطوير ليكون لدى أولادنا القدرة على مواكبة التعلم والثورة التعليمية الجديدة.
وتابع: "نوجه رسالة اليوم لأولياء الأمور أن الدرجات ليست الهدف الأساسي من التعليم ولن تفيد أولادكم فى العالم الجديد ومنذ تولينا الوزارة كان لدينا هدف وكانت التحديات كبيرة، ونحن نعلم الطلاب فى المراحل العمرية الأولى ليصبح لدينا طفل مصرى شغوف بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة فى القرن الحادى والعشرين".
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