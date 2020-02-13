شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يوفر سيارة إسعاف لنقل مريض لإجراء فحوصات «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتوفير سيارة إسعاف لنقل مريض بشلل رباعي إلى مقر القومسيون الطبي بمستشفى الصدر، بجوار مديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستخراج معاش «تكافل وكرامة» والعلاج على نفقة الدولة وإعادته للمنزل بعد ذلك مرة أخرى.

وكلف المحافظ، الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتوجيه سيارة إسعاف مجهزة وطاقم تمريض لنقل المواطن مينا وصفي مسعد سلامة مريض بشلل رباعي، والمقيم بتل أولاد سراج التابعة لمركز الفتح، إلى القومسيون الطبي بمستشفى الصدر بمدينة أسيوط مجاناً وبدون أي رسوم وذلك لإجراء الفحوصات الطبية ومناظرة الحالة لاستخراج معاش «تكافل وكرامة» فضلا عن العلاج على نفقة الدولة، وإعادته للمنزل مرة آخرى، مشدداً على الإسراع في الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمواطن.