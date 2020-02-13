شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التأخير».. إحالة 105 من الأطباء والعاملين بمستشفى الرحمانية بالبحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركزي الرحمانية في البحيرة، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، حملة مفاجئة على مستشفى الرحمانية المركزي للوقوف على مدى الانضباط الإداري للأطباء وطاقم التمريض، أسفرت عن إحالة عدد 105 منهم 12 طبيبًا و93 من الممرضين والمشرفين والفنيين والعمال بالمستشفى للتحقيق بسبب التأخير عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات المفاجئة والمتابعة المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية ومتابعة الانضباط الإداري بها، والتأكيد على الالتزام بنوبتجيات العمل والتأكد من توافر الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.