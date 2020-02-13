شكرا لقرائتكم خبر عن بجائزة 130 ألف جنيه.. طالبة بـ«طب بنها» تفوز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الطالبة زينب محمود رفاعي شمس الدين، بكلية الطب بجامعة بنها، على المركز الثاني في الحفظ والتجويد والصوت الحسن، خلال فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ27 بجائزة قيمتها 130 ألف جنيه.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التهنئة لطالبة الجامعة الفائزة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مؤكدا أن الجامعة غنية بمثل هذه النماذج الطلابية المتميزة.

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وأعرب «السعيد» عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم الذي يضاف إلى رصيد طلاب جامعة بنها قائلًا: «الجامعة تفتخر دائما بأبنائها وتتمنى أن يرفعوا اسم بلدهم وجامعاتهم في كل دول العالم، وهم حاصلين على أعلى الدرجات العلمية والعملية».

من جانبه هنأ الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الطالبة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها المتميزين من أجل تحقيق أفضل النتائج للطلاب والجامعة.

يذكر أن الطالبة زينب محمود رفاعي طالبة بكلية الطب بجامعة بنها، قد حصلت خلال الأيام السابقة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في أسبوع الفتيات بالفيوم، وشارك فيه وفد من الجامعة، بحضور الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب.