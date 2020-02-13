شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف فراج المشرف على مشروع سفارات المعرفة في الجامعات المصرية على أهمية الدور الذي لعبته المرأة في حضارات حوض البحر المتوسط عبر العصور.

جاء ذلك خلال كلمة «فراج»، في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات تحت عنوان «الدور الذي لعبته المرأة في حضارات حوض البحر المتوسط عبر العصور والذي تنظمه الجمعية اليونانية لعلم المصريات» في الفترة من ١٠-١٤ فبراير الجاري التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

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يشارك في المؤتمر العديد من الباحثين سواء المصريين أو غير المصريين من دول مختلفة، حيث تم تقديم العديد من الأوراق البحثية الهامة التي تتناول دور المرأة في العصور القديمة في مصر وحوض المتوسط، من خلال عدة محاور اهمها دور المرأة الاجتماعي في مصر القديمة، النصوص الأدبية والكتابات المسجلة على الجدران التي تتعلق بدور المرأة، جمال المرأة في مصر القديمة واستقلالها، فضلا عن دور المرأة في المظاهر الكونية المختلفة، ودورها الديني والإلهي.

حضر الجلسة الافتتاحية، السفير إسماعيل خيرت سفير مصر باليونان وألقى كلمة رحب فيها بالحضور وخص بالشكر والتقدير مكتبة الإسكندرية ومديرها الدكتور مصطفي الفقي، وثمن دورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة، وأكد على العلاقات المتميزة بين مصر واليونان منذ القدم .

وأثنت الدكتورة إليسيا ماراڤيليا رئيس المؤتمر في كلمتها على دور مكتبة الإسكندرية في إثراء وإنجاح المؤتمر.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية شاركت في فعاليات المؤتمر حيث بعدة أوراق بحثية.