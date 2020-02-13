شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: رؤية القيادة السياسية وراء التطور الكبير للمنظومة التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار التعاقد الآن على 700 ألف جهاز تابلت لطلبة الصف الأول الثانوي العام المقبل، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي حققه طلاب الصف الثاني الثانوي في نتائج نصف العام الدراسي الأول يؤكد أن الوزارة بدأت عملية تصحيح المنظومة التعليمية في مصر.

وأضاف «شوقي»، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وأفريقيا، صباح اليوم الخميس، أن الغش لن يفيد الطلاب في المستقبل، مشددا على أن السلاح الأوحد الآن للطلاب هو المعرفة والمهارات، وليس الحصول على درجات، وهذه المنافسة الحقيقة.

وأشار إلى أن رحلة بناء التعليم المصري الجديد بدأت منذ 3 سنوات، موضحا أن التعلم ما هو إلا رحلة حياة تبدأ بانتهاء المراحل الدراسية المختلفة، وبعد ذلك يكون الاتجاه إلى الحياة العملية.

وأعرب الوزير عن سعادته لاختيار البنك الدولي مصر لتنظيم هذا المؤتمر؛ لعرض تجربتها الجديدة المتعلقة بنظام تطوير التعليم على الدول العربية والأفريقية المشاركة في المؤتمر، قائلا إن «ما يحدث في المرحلة الثانوية من استخدام التكنولوجيا الجديدة ونظام الامتحانات التي يعتمد على الفكر ما هو إلا تحضير لرحلة الحياة لم يمكن لأحد تخيلها»، مؤكدا أن التحضير الجيد يكون بالمهارات وليس بالدرجات أو تنسيق الجامعات.

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وتابع أن النظام الجديد هدفه تسليح الطلاب بأسلحة مناسبة لمواجهة الحياة، وليس مجرد الحفظ للحصول على درجات، مضيفا أن رؤية القيادة السياسية في مصر منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير التعليم كانت وراء التطور الكبير الذي تشهده المنظومة التعليمية.

وأوضح «شوقي» أن «عملية التطوير بدأت بإنشاء بنك المعرفة عام 2015، وفي عام 2016 تم مناقشة حلم التعليم الجديد في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وفي عام 2017 كان هدفنا التطوير، رغم المشاكل التي واجهت الوزارة من قلة أعداد المدارس، والبنية التحتية، ونقص المعلمين».

ولفت إلى أن الوزارة بدأت العمل على 6 محاور أساسية هي نظام التعليم الجديد 2.0، المدارس اليابانية، ذوو الاحتياجات الخاصة، نظام التقييم المعدل، التكنولوجيا التطبيقية، والأبنية التعليمية، مضيفا أنه في أغسطس عام 2017 تم البدء في وضع الإطار العام للمناهج الدراسية، وتم تيسير الدمج، كما تم إنشاء 1341 مدرسة وأكثر من 20 ألف فصل بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه.

وذكر الوزير أنه في عام 2018 تم تدريب المعلمين، والانتهاء من الإطار العام للمناهج الجديدة، وتوقيع برتوكول المدارس اليابانية، وإطلاق حقيبة التعلم الذكي وحقيبة الموهوبين لذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوقيع شراكات مع العديد من المؤسسات الدولية والمصرية لبناء المناهج التعليمية، والانتهاء من كتب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي، وتدريب 22 ألف معلم وإخصائي على تقبل الاختلاف والاكتشاف المبكر وتعديل السلوك.

وأضاف أنه بالتوازي مع تطوير مناهج مرحلة الروضة والمراحل الإبتدائية تم العمل على تدبير 708 آلاف جهاز تابلت للصف الأول الثانوي، وتركيب الشبكات الإلكترونية في 2500 مدرسة، كما تم افتتاح 35 مدرسة يابانية في 21 محافظة، وإنشاء أكثر من 10 آلاف فصل جديد.

وأشار الوزير إلى أنه في عام 2019 تم الانتهاء من مناهج الصفين الثاني والثالث الإبتدائي، وأيضا بدء العمل في إنشاء مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، واستلام طلبة الصف الأول الثانوي لأجهزة التابلت، وعقد اختبار إلكتروني لـ 400 ألف طالب، مضيفا أنه يوجد الآن 2100 مدرسة مجهزة للاختبارات الإلكترونية، كما أنه جار عمل مناهج خاصة للتربية الفكرية، وتحديد مجريات التعلم الجديدة للمكفوفين والصم.