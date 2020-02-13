شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والغردقة، شديد البرودة ليلا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا على الجنوب.

وتنشط الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 21

طنطا 11 21

دمنهور 10 20

الإسكندرية 09 20

بلطيم 10 20

مطروح 10 20

السلوم 09 20

سيوة 08 21

بورسعيد 10 18

دمياط 10 18

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 09 21

السويس 10 22

العريش 08 20

رفح 08 20

رأس سدر 08 25

نخل 04 23

نويبع 18 25

طابا 15 24

كاترين 05 20

الطور 14 22

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 26

الفيوم 08 23

بنى سويف 08 24

المنيا 08 25

أسيوط 10 26

سوهاج 11 27

قنا 10 27

الأقصر 10 28

أسوان 13 29

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 08 28

شلاتين 15 27

أبو رماد 14 28

حلايب 12 25

رأس حدربة 12 23