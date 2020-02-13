شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: بدء العمل بوحدة تسليم الأحكام بمجمع مجلس الدولة بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، الأربعاء، المستشار آسر محيسن، رئيس مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، بناء على توجيهات سامح عاشور، النقيب العام، وذلك للوقوف على الانتهاء من تجهيز وحدة تسليم الأحكام بالمجمع للتيسيير على المحامين.

وقال «ضوة»، في بيان صحفي للنقابة، إن رئيس المجمع أكد أن الوحدة تم إنشاؤها وتجهيزها بشكل كامل، وبدأت في عملها لخدمة المحامين، منذ صباح الأربعاء، ويشرف عليها بنفسه، ومن خلالها تسلم جميع الأحكام مجمعة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تيسير الإجراءات على المحامي.

وأضاف أمين عام مساعد نقابة المحامين أن كل أحكام الدوائر، سواء القضاء الإداري، أو المحكمة الإدارية العليا، الخاصة بالضرائب، ستسلم مجمعة، لافتا إلى أن بعض المحامين كانوا قد اشتكوا جراء التعامل مع السكرتارية في استلام الأحكام والصيغ التنفيذية، بسبب التأخير وخلافه.