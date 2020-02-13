شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تخصيص خطبة الجمعة الثانية عن مخاطر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، أنه تم توجيه جميع الخطباء على مستوى الإدارات الفرعية بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة، غدا، للحديث عن مخاطر فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر مؤخرا في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة وإصابة الآلاف من الصينيين.

وأضاف «عبدالبصير» في خطاب موجه للخطباء أنه ردا على المذكرة الواردة إلينا بخصوص تفعيل دور المساجد في توعية المواطنين عن مخاطر فيروس الكورونا الجديد والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض، تم التنبيه على الأئمة بجميع المساجد التابعة لإشراف الوزارة بالحديث عن المرض وتوعية المواطنين بمخاطره.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا التوعية بطرق الوقاية من الفيروس الجديد في الدروس الأسبوعية والندوات والأمسيات الدينية والمحاضرات بكافة الهيئات التي تتشابك مع المديرية.