شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. ونصّ القرار على أن يٌضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، كلا من السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة سنتين، وهم: مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي، ومدير مستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كلا من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصري.

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