شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي: نهدف لخلق التكامل وإقامة شراكات في تنفيذ المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، بريندان بيترز بكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل الأمريكية، بحضور السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة.

وأشارت المشاط، في بداية اللقاء، إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في اطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تهدف لخلق التكامل وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

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وأكدت الوزيرة أهمية توافق مشروعات الشركة مع الأولوية التنموية لمصر مع التركيز على المشروعات التي تساهم في تمكين المرأة وتحافظ على البيئة وتوسع من التكنولوجيا الرقمية، موضحة أن الحكومة تقوم بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتطوير شبكات الطرق والكباري، مع إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة بكتل الأمريكية، أن شركته واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء وإدارة المشروعات في العالم وتعمل في مصر منذ عام 1976 كمقاول في المشروعات العملاقة التي تعزز التقدم والنمو الاقتصادى طويل المدى، وذلك في مجالات البنية التحتية والطاقة والبيئة والبترول والغاز والكيمياويات والتعدين، وتوفر الشركة الدعم اللازم لأصحاب المشاريع في الحصول على التمويل.

وأكد اهتمام شركته بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات والتدريب في مجالات مختلفة في مصر، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، والتي تحفز شركته على التوسع في نشاطها وتمويل القطاع الخاص في مصر، في ظل الانجازات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي.