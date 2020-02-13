شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة كوبري قناطر أسيوط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري قناطر أسيوط الجديدة العلوي، ومعدلات الإنجاز في الأعمال، وذلك بمتابعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.

وتفقد المحافظ أعمال كشط الكوبري، وبدء إعادة رصف الكوبرى وفقًا للمواصفات القياسية، مشددًا على مراعاة كافة المواصفات في الرصف وصيانة الكوبرى والطريق والتنسيق مع إدارة المرور لمنع الإعاقة المرورية بالكوبرى.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرارية متابعة المشروعات وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، لافتًا إلى أهمية الصيانة المستمرة للطرق والكباري ورفع كفاءتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استكمال أعمال الرصف بالقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لفتح شرايين التنمية بالمحافظة وربط المحافظة بشبكة جيدة من الطرق والكباري لتسهيل حركة الانتقال ونقل البضائع والمنتجات.