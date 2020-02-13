شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تسترد نصف مليون متر مربع خلال 12 يومًا من بدء «الموجة 15» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، إن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الثاني عشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة «حق الشعب» من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50% من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجة.

وأضاف «عبدالعال» أن حي المطرية تمكن، الأربعاء، من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف متر مربع، ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المعتدى عليها حتى الآن إلى 532 ألف متر مربع.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها، بالإضافة إلى الاستمرار في تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة، مشددا على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، مشيراً إلى أن الأحياء مسؤولة عن حماية الأراضي المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة أو تسهيل التعدي عليها.