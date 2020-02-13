شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: توجية قافلة خدمية طبية لمحافظتى جنوب سيناء ودمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «كلنا واحد»، ووجهت قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بمحافظتى جنوب سيناء ودمياط.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس، إنها أوفدت قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى دمياط وجنوب سيناء، وذلك بالتنسيق بين مديريتى أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات الأحوال المدنية والخدمات الطبية والمشروعات والتنمية (منظومة أمان) لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.

وأضافت: «تم توزيع المساعدات العينية بطاطين، وعبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان».

وتابعت: «يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن».