شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 7.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة توقيع 3 عقود للتصالح فى مخالفات البناء بحى الطالبية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمقابل تصالح يصل إلى 2,7 مليون جنيه للتصالح بالحالات الثلاث.

أشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع فى عقار بشارع المجاهدين وكانت المخالفات تشمل التعدى على المناور والبروزات بالأدوار الأرضى والأول والثانى واستكمال غرف السطح حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة لاستخراج تقرير السلامة الانشائية.

وأكد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة حوالى 50 ألف جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وأشار المحافظ أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بشارع الثلاثينى الجديد ملك المواطن عماد حامد ياسين وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 830 ألف جنيه للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.

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كما أوضح المحافظ أنه تم توقيع حاله تصالح ثالثه بحى الطالبية بعقار تم بناؤه بدون ترخيص وقد تم سداد قيمة المخالفة والبالغة 1,8 مليون جنيه للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأكد محافظ الجيزة أنه جارى توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، موضحا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدى.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم فى إنهاء إجراءات التصالح واثبات الجدية وخاصة فى ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها فى مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات فى تهالكها.