شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الالتحاق بالجامعات لطلاب النظام الجديد سيكون بالوزن النسبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أن تتسيق الدخول للجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوى وفق نظام التعليم الجديد سيكون بالوزن النسبى وليس بالمجموع، بمعنى كيف سيكون مستوى الطالب بين زملائه وليس حسب الدرجات.

وأشار خلال الجلسة الأولى بمؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا إلى أنه من الممكن أن يكون مستوى الطالب المتميز يعادل 85% وهو أعلى مستوى، وهذا معناه أن كليات القمة سيكون القبول بها وفق هذا المستوى.

وشدد الدكتور طارق شوقى، على أن ما تحقق فى عام ونصف يعتبر إنجاز إيجابى جدا، مشيرا إلى أن عملية التغيير صعبة ولكن الإيجابيات كثيرة ومميزة.

وأضاف خلال الجلسة الأولى أن عملية التطوير فى جميع مدارس مصر ولكن استعداد المدارس والمعلمين مختلف في كل مدرسة ولكن هناك استجابة من المعلمين وهناك أداء جيد لمعلمي رياض الأطفال.

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وقال إن الدروس الخصوصية ثقافة قديمة وهدفها تحقيق مكسب مادى وتمثل مشكلة كبيرة من الناحية التعليمية تحرم الطلاب من التفكير، لأن الدروس الخصوصية تدمر العقل.

وتابع أن الحوار حول نتيجة الامتحانات كان يجب جدا، وأن الهدف ليس درجات، الآن الفلسفة الجديدة لا يوجد بها نجاح وسقوط، موضحا إن النظام الجديد لا توجد فيه درجات بالنسبة الثانوية العامة ، وفكرة دخول الجامعة سيكون حسب متوسط درجات للدخول إلى الجامعة، ونحن نراهن على الطلاب والآن لديهم معلومات كثيرة ولديهم الشغف للتعلم وانما منظومة التعليم تحافظ على مصالح قديمة للاستفادة من وراء ذلك.

وقال إن هذا المناهج الجديدة في النظام التعليمي لمرحلة الروضة والمراحل الابتدائية يعتمد علي المهارات والفكر وليس الحفظ، مشيرا الى إن الوزارة حققت انجازا كبيرا فى نظام التعليم الجديد المطبق بكل مدارس مصر، مشيرا إلى أن استعداد وتقبل المدارس والمعلمين للنظام الجديد مختلف من مكان لآخر.