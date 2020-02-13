شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق: الانتهاء من أعمال زراعة المسطحات الخضراء بالإسكان العائلى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية لدور مخالف بقطعة سكنية بالمجاورة الثالثة بالمنطقة التاسعة عمارات، وإيقاف التعامل على القطعة، لمخالفة غرض البناء على كامل دور السطح بالمخالفة للتراخيص.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير، تمكنت من إزالة الشدة الخشبية فى مهد المخالفة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح عن المسموح به، بالمخالفة للاشتراطات، كما تم تحميل المالك تكاليف الإزالة على نفقته.

كما أهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضى بالمدينة، الالتزام بتراخيص البناء الصادرة وعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة، وأنه لن يتم التهاون فى الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى لمدينة الشروق.

وفى سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، عن أنه تم الانتهاء من أعمال زراعة المسطحات الخضراء بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك فى إطار خطة الجهاز للتوسع بزراعة المناطق الخضراء لزيادة عوامل الجذب من خلال تدعيم المظاهر الجمالية بالأحياء السكنية بمدينة الشروق.

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وأوضح أن الأعمال المنفذة على مساحة 18 فدانا، شملت زراعة أنواع مختلفة من النخيل والأشجار، وعدة أعمال للزراعة، وتنفيذ شبكة رى، مشيراً إلى أن صيانة تلك الأعمال ستتم من قبل الشركة المنفذة لمدة عام، بهدف المحافظة على تلك المزروعات مع تحميل الشركة أى تلفيات قد تحدث للأعمال المنفذة على حسابها.

واكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، انه تم الانتهاء من تنفيذ حضانة أطفال على مساحة (2400م2)، بمنطقة خدمات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ المشروع بجودة عالية في التشطيبات، وذلك ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويتكون المشروع من مبنى (6 فصول مراحل مختلفة + منطقة ألعاب أطفال)، وكان من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري، لتكون إضافة جديدة لنشاط الحضانات بمدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ طرح عدد(36) قطعة أرض استثمارية بنفس المجال، بنظام طرح الأراضي وفق الآلية الجديدة للطرح، بالإضافة لعدد (7) حضانات تعمل بالفعل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد (5) حضانات تعمل عن طريق المستثمرين بالمدينة، بهدف تلبية احتياجات سكان مدينة الشروق.