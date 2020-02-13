شكرا لقرائتكم خبر عن 814 صالون تجميل وناد صحى حصلوا على التوعية من انتشار العدوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور على 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحى منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية وهى مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ، أنه تم المرور على 3488 صالون تجميل وناد صحى بداية من شهر يناير الماضى بمحافظات المرحلة الثانية وتشمل "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح"، لنشر الوعى بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.

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وأضاف أنه تم عقد 104 ورش عمل لتثقيف المهنيين على مستوى محافظات المبادرة لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتى ضمن حزمة من أهم الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

من جانبه أشار الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها ، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو ناد صحى لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكداً أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد "حسانى" أن المبادرة قامت بحصر وتقديم التوعية لـ 16326صالون تجميل وناد صحي بمحافظات المرحلة الأولى وشملت "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة، موضحًا أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدوري عليها، موضحاً أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.