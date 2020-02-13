شكرا لقرائتكم خبر عن ولى أمر بمؤتمر تعزيز التعليم: الثانوية الجديدة خفضت الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "رباب"، إحدى أولياء الأمور، إن نظام التعليم الجديد فى المرحلة الثانوية وتحديدا فى الصف الثانى الثانوى خفض الدروس الخصوصية، وحقق متعة التعلم، وجعل ابنها يشعر باختلاف فى طريقة مذاكرته وتحصيله للدروس.

وأضافت ولى الأمر خلال كلمتها بمؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وبعض الوزراء، أن لديها ابن فى النظام القديم فى الصف الثالث الثانوى والصف الثانى الثانوى، وهناك فرق كبير بين طريقة ومتعة التعلم لدى أبنائها.

من جانبها وجهت مارينا ويس مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مؤكدة أن المؤتمر مليء بالخبراء الذين يساهمون في خلق جيل جديد وتوفير فرص عمل أيضا.

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