شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط آثار بحوزة مدير مدرسة بعد حفر سرداب أسفل منزله فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتلقى اللواء رضا العمده مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات من مباحث الآثار بسوهاج، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عدد من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقى مركز طما وتحديدا بدائرة المركز من بين المتحرى عنهم مدير مدرسة إعدادية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت بالاشتراك مع الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما وتم استهداف المتحرى عنهم.

أسفرت الجهود فى الواقعة الأولى عن استهداف منزل المتحرى سامح .أ . ع 47 سنة ويعمل مدير مدرسة إعدادية بقرية سلامون وتم ضبط حفرين أثريين بفنحه قطرها متر ونصف وعمق 7 أمتار وتم ضبط إناء من الفخار يرجع للعصر البطلمى وعثر على حفر اخر بقطر 1ونصف متر ينتهى بسرادب من الناحية الغربية بطول 40 متر تقريبا وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب .

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ووبمعاينة الحفر بمعرفة لجنة الاثار قرت أن الحفر بقصد التنقيب وأن القطعة المعثور عليها أثرية وتعود للعصر الفرعونى وبمواجهة المتهم أعترف بقيامه بأعمال الحفر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 778 إدارى مركز شرطة طما.

وجاءت الواقعة الثانية بورود معلومات بقيام المتحرى عنه عدنان . أ . م 25 سنة عامل يقيم بناحية قرية كومأشقاو دائرة مركز طما " هارب " وعثر على حفر 2 متر فى 4 متر وعثر على كمية من كسر الفخار وأدوات الحفروالتنقيب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 779 إدارى مركز طما.

وجاءت الواقعة الثالثة بإستهداف مسكن سيد . ع . ع 55 سنه عامل ويقيم بقرية كوم العرب وتم ضبط حفره دائرية بعمق 6 متر تنتهى بسرادب وقرر لجنة الاثار أن الحفر بقصد التنقيب وبمواجهة المتهم أعترف بقيامه بأعمال الحفروتحرر عن ذلك المحضر رقم 781 إدارى مركز طما.

وجاء الواقعة الرابعة بإستهداف مسكن محمد . ع . ب 40 سنه ويقيم بقرية مشطا وبرفقته على ز . ا 17 سنة يقيم المنيب الجيزه أثناء قيامهما بأعمال الحفروالتنقيب بمسكن الأول وبمواجهتمها أعترفا بإرتكاب الواقعة وتم التحفظ على المسكن وأدوات الحفر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 780 إدارى مركز شرطة طما وجار عرض المتهمين الأربعة على النيابة العامة لتتولى التحقيق.