منى منير: توفير مقرات لـ"قومي الطفولة" بكل المحافظات ضرورة لحماية الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إنها ستعمل خلال عضويتها في صندوق رعاية الطفولة والأمومة، على إيجاد آلية وطنية واستراتيجية تتماشى مع الأمومة ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الخميس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"، ليضم في عضويته: الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة السابق، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومنى منير، عضو مجلس النواب، وأمل زكريا، عضو مجلس النواب.

وأضافت منير في تصريحات لمصراوي إلى البحث عن توفير مقرات للمجلس القومي للطفولة والأمومة بكافة المحافظات؛ للعمل على إنشاء مظلة حماية أكبر للأطفال لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت إنها اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على إجراء كشف مبكر للأطفال بمراحل بالحضانة والابتدائي، وكشف مبكر لذوي الاحتياجات الخاصة لتشخيص الحالة مبكرا، لافتة إلى تلقيها وعدا من الوزارة بمحاولة توفير فصول خاصة لذوي الاحتياجات طبقا لتصنيفهم ولاسميا رباعي الإعاقة.