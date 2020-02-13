الثقافة: يوسف إسماعيل رئيساً لمهرجان المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، اليوم الخميس، قرارا بتولي الفنان يوسف إسماعيل رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر لعام 2020.

كما أصدرت قرارا آخر بتولي الدكتور علاء عبد العزيز سليمان رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته السابعة والعشرين لعام 2020.

يشار إلى أن الفنان يوسف إسماعيل بدأ نشاطه الفني في بداية التسعينيات، حيث قدم العديد من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التي أنتجها مسرح الدولة، كما تولى إدارة فرقة المسرح القومي خلال الفترة من 2015 حتى 2019.

يذكر أن الدكتور علاء عبد العزيز سليمان أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية وروائي، كتب العديد من الأعمال الأدبية المسرحية، والتي تم إنتاج الكثير منها، كما ترجم بعضها إلى اللغة الإنجليزية، وحصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا وكان موضوعها المسرح البريطاني والأمريكي وتناولهما للحرب في العراق ومن قبلها حرب أفغانستان والصراع العربي - الإسرائيلي، وتولى رئاسة الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة عام 2019.