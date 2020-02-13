القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو ونصف "فودو" بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو و445 جرام فودو بمنطقة الشرابية. تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م.أ"، 43 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 1651 فئة "ب"، سبق اتهامه في 10 قضايا أخرهم 3065 لسنة 2004 محال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.445 كيلو فودو، 400 جنسة ،هاتف محمول. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.

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