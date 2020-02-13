بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق "محدود" في خط غاز بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحريق محدود شبّ في خط غاز بمنطقة المطرية، اليوم الخميس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتبين أن الحريق نشب بماسورة غاز في المنطقة الفاصلة بين المطرية والأميرية.

ويظهر في الفيديو حريق داخل نطاق أحد المشروعات القائمة بمنطقة الأميرية، بعيدًا عن المناطق السكنية.