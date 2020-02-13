حبس عاملين اثنين بتهمة إشعال النيران في كلية سياحة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس عاملين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بإشعال النيران في غرفة الخزينة بإحدى كليات السياحة والفنادق بغرض السرقة.

واعترف المتهم الأول في التحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة خزينة الكلية - محل عمله - بمساعدة المتهم الثاني، فأحضرا بنزين وأشعلا النيران في باب الغرفة، ولكن باءت محاولاتهما بالفشل لوجود الطلاب والإداريين فعمدا إلى إطفاء النيران قبل اكتشاف الواقعة.

وبفحص الكاميرات، تبين أن المتهمين متورطين في الواقعة، فتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.