ضبط 3 أشخاص لترويجهم ألعاب نارية وأدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية "شماريخ" لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي عبر "الفيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، تم استهدافه وضبطه وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبمناقشته قرر تحصله على الألعاب النارية من (مالك مكتب استيراد مقيم بدائرة القسم حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته 90 وحدة ألعاب نارية، مبلغ مالي قدره 7600 جنيه.

بمواجهة المتهمان اعترفا بقيام الطالب بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج لبيع الألعاب النارية للراغبين بغرض الاستفادة مادياً ، وقيام مالك مكتب الاستيراد بالاتجار في الألعاب النارية وحيازته للمضبوطات والمبلغ المالي من حصيلة البيع .

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كما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مالك إحدى شركات التجارة بعين شمس، سبق اتهامه في 4 قضايا "تموين، مصنفات فنية، تبديد" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وباستهدافه تم ضبطه وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فب ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين آخرين للاتفاق على بيع الأدوية المهربة، كما تم ضبط 342 عبوة أدوية بإجمالي 15 ألف قرص، وبفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن ( منشطات، مسكنات، فيتامينات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المخصصة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.