محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محدود نشب في خط غاز بمنطقة المطرية. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز في المنطقة الفاصلة بين منطقتي المطرية والأميرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات وتبين أنة حريق محدود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دون خسائر.. إخماد حريق محدود شب في خط غاز بمنطقة المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.