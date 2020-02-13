الخادمة كلمة السر.. كشف ملابسات مقتل صاحب محل قطع غيار سيارات بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل مالك محل قطع غيار سيارات بمنطقة العجوزة.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارا بالعثور على جثة مالك محل قطع غيار سيارات بمحل سكنه، وعدم العثور على شاشة تليفزيون وهاتف محمول ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق سبق اتهامه في قضية سرقة، ربتا منزل إحداهما زوجة السائق، يقيمون بمركز كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقرت إحدى ربتي المنزل بسابقة ترددها عليه للقيام بأعمال النظافة، وأنها كانت تقيم صحبة المتهمين الآخرين، فعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهما (مالك محل صيانة أجهزة كهربائية - مالك محل هواتف محمولة)، وأمكن ضبطهما.