خلال جولة تفقدية لمهامهم.. شرطة المسطحات تستقبل عدد من طلاب الجامعات(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية عدد من طلاب الجامعات، حيث تم إلقاء الضوء على الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به الإدارة في حماية الأرواح والممتلكات.

واستعرضت الإدارة المهام المنوط بها رجال الحماية المدنية من خلال عرض فيلماً تسجيلياً يوضح جهود الإدارة في مجالات "حماية البيئة والمحميات الطبيعية والثروة السمكية ونهر النيل والثروة الزراعية والملاحة الداخلية وتأمين العائمات السياحية وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة" وفي إطار تعريف الطلبة بالمنظومة الحديثة من المعدات والأدوات المستخدمة في تلك المجالات فقد تم تنفيذ بيان عملي تتضمن "حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائي لنهر النيل للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة في إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللنشات والموتوسيكلات المائية".

ومن جانبهم توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير والتحديث المتواصل في كافة مجالات العمل الأمني يتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يساهم في تحقيق أمن المواطنين.