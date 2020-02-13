استغاثة تُنقذ طالب من تهديد مسجل خطر بسلاح أبيض في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح رجال مباحث قسم شرطة الشرابية في إنقاذ طالب من أيدي مسجل خطر هدد الأول بسلاح أبيض لسرقة متعلقاته الشخصية.
الواقعة بدأت أثناء مرور المقدم أيمن طنطاوي، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والرواد حسام أيمن وعلي سلطان وعمر الداوودي، ضباط مباحث القسم، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع طالب، مقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ، فوجئ بأحد الأشخاص قام بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار.
ونجح رجال المباحث في تتبع خط سير هروب المتهم وما أدلى به المجني عليه والقبض عليه، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، وبحوزته هاتف المجني عليه، سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والهاتف، واتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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