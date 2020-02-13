أخبار مصر | فرج عامر: مصر أهم دول العالم في صناعات البترول والغاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مصر أهم دول العالم في صناعات البترول والغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد للعالم كله أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا في مجالات صناعات البترول والغاز.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك إشادة كبار رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا القطاع.

وقال عامر في بيان له اليوم الخميس: أن "إيجبس 2020" أكد للمجتمع الدولي جدارة مصر بأن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، مشيدا بالتنظيم الرائع من الشباب المصري الواعد داخل قطاع البترول، الذي أثبت أن الرئيس السيسي نجح في رهانه على قدرة الشباب المصري بتولي المواقع والمناصب القيادية في مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة وفي مقدمتها قطاع البترول.

Advertisements

ووجه التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي كان حريصا كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإعطاء الفرصة الكاملة للشباب والمرأة في تولي المواقع والمناصب القيادية داخل قطاع البترول.

وتوقع رئيس صناعة النواب، أن يكون لـ"إيجبس 2020" أثاره الإيجابية والكبيرة في جذب الاستثمارات العالمية للعمل في قطاع البترول والغاز المصري، خاصة أن هذا المؤتمر سلط الضوء على الإنجازات المصرية في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة أمام العالم، بما يُعطي انطباعًا جيدًا أمام المستثمرين الكبار الذين حضروا المؤتمر والمعرض عن الاستثمار في مصر في هذا المجال.

وأضاف أن صناعة البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت الكثير من القفزات التي أتت بثمار كبيرة على الاقتصاد المصري بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من الرئيس السيسى شخصيا لهذا القطاع الواعد.