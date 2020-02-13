أخبار مصر | مدبولى لـ"مسئولي منظومة الشكاوى": ما تقومون به جهاد في سبيل الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولى لـ"مسئولي منظومة الشكاوى": ما تقومون به جهاد في سبيل الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طارق الرفاعي



وأكد "مدبولي"، أن آلية عمل المنظومة خلقت جسر جيدًا للتواصل بين الحكومة والمواطن، ما أعطى أهمية كبيرة لها، مؤكدًا على ضرورة أن يكون العمل على مستوى من حيث سرعة الإستجابة والوصول إلى كافة المسؤولين في الدولة، مشددا على أهمية أن إختصار الروتين الحكومي في الإجراءات التي تستغرق شهورًا.

وأوضح ضرورة الاستمرار في بذل أكبر جهد ممكن لإستمرار نحاج المنظومة، مؤكدًا ترحيبه بكافة الأفكار التي يمكن أن تساعد في توسيع دائرة المواطنين المستفادين، وخدمة المواطن وحل مشاكلهم والمحافظة على مستوى الخدمة المقدمة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بالدكتورمدير منظومة الشكاوى الحكومية، وأعضاء فريق المنظومة.

ووجهه مدبولى شكره لأعضاء المنظومة على الجهد المبذول لمساعدة المواطنين، وسرعة الإستجابة لشكاوهم، ما جعل المنظومة معروفة على مستوى الدولة، مضيفًا: "ما تقومون به من خدمة الناس وحل مشكلاتهم هو نوع من الجهاد في سبيل الله، ستؤجرون عليه".

وأعرب عن سعادته في الثقة التي بنتها المنظومة بين الدولة والمواطن، التي تعمل على ترسيخ دعائم الدولة القوية.