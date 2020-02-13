أخبار مصر | 2.7 مليون جنيه قيمة التصالح بـ3 مخالفات بناء في الجيزة

وقال المحافظ في تصريحات اليوم الخميس: إن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع في عقار بشارع المجاهدين، وتشمل التعدى على المناور والبروزات بالأدوار الأرضي والأول والثاني، واستكمال غرف السطح، حيث استوفى مقدم طلب التصالح كافة المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وأضاف "راشد" أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن، أثبت جديته وتم السير في إجراءات التصالح، حيث سدد قيمة المخالفة والبالغة نحو 50 ألف جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار، ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وتابع المحافظ أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بشارع الثلاثيني الجديد، ملك المواطن عماد حامد ياسين، وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 830 ألف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأوضح المحافظ أنه تم توقيع حالة تصالح ثالثة بحي الطالبية بعقار تم بناؤه من دون ترخيص وقد تم سداد قيمة المخالفة والبالغة 1،8 مليون جنيه للتصالح، وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.

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وأكد المحافظ أنه جارٍ توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، وفي حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

ولفت إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ودعا المحافظ، المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، بالتقدم لإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية وخاصة في ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح.

ونوه بأن المبالغ المادية المحصلة من التصالح، سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.

